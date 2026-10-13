Россияне жалуются, что пополнение кредитной карты уходит на налоговую задолженность. Кредит при этом остаётся непогашенным: могут начисляться проценты, возникнуть просрочка и проблемы с кредитной историей.

«Известия» обнаружили жалобы на «Банки.ру» и в официальном чате ФНС. Клиенты вносят деньги для погашения кредитки, но средства списываются в счёт налогового долга. В результате обязательный платёж до банка не доходит.

Например, в сентябре клиент Альфа-банка, по данным издания, внёс почти 178 тысяч рублей в последний день беспроцентного периода. Деньги направили на налоговую задолженность, а банк начислил проценты по кредитке.

Почему налоги списывают раньше кредита

При недостатке денег банк обязан соблюдать очерёдность, установленную пунктом 2 статьи 855 ГК РФ. Поручения налогового органа на взыскание задолженности относятся к третьей очереди, обычные платежи в погашение кредита — к пятой. Поэтому при действующем поручении ФНС банк не вправе самостоятельно отдать приоритет кредитке.

Речь идёт о собственных деньгах, внесённых клиентом, а не о неиспользованном кредитном лимите. Как пояснили опрошенные изданием юристы, взыскать сам лимит нельзя: это средства банка. Но пополнение счёта может уйти на налоги до погашения кредита.

С 1 ноября 2025 года ФНС вправе взыскивать бесспорную налоговую задолженность физлиц без суда. Порядок введён Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ. Если гражданин оспаривает начисления в установленном порядке, спорную сумму взыскивают через суд.

Таким образом, внесение денег на кредитку ещё не гарантирует погашения кредита. При наличии налогового взыскания стоит заранее проверить задолженность в личном кабинете ФНС и уточнить в банке, как будет исполнен платёж. Списание денег на налоги не отменяет обязательства перед банком.