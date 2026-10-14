Компании столкнулись с недополученной выручкой, расходами на восстановление инфраструктуры и утратой данных без резервных копий. Спрос на услуги других облачных провайдеров резко вырос.

Атаки беспилотников на три центра обработки данных Яндекса нарушили работу десятков сервисов и сторонних ресурсов. ЦОДы в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире атаковали 8, 9 и 11 октября 2026 года. Сбои затронули облачную платформу Yandex Cloud, корпоративные инструменты, Яндекс Метрику, платежные и другие сервисы.

Бренд одежды Fable оценил недополученную выручку примерно в 20% от ожидаемой. У ГК «ИСП» почти сутки не работал сайт, а восстановление сервисов и перенос данных на два резервных сервера потребовали дополнительных расходов. Агентство Pro Adventure, у которого не было бэкапа, могло потерять десятилетний сайт вместе с базой контактов, фотографиями и программами. Об этом пишет Forbes.

«Ситуация доказывает, зачем бизнесу нужна настоящая катастрофоустойчивость», — отметил основатель IT-интегратора AWG Александр Хачиян.

Компания рекомендует хранить резервные копии отдельно от основных систем и распределять инфраструктуру между географически удаленными ЦОДами.

Cloud.ru подтвердил рост спроса на облачные услуги за последнюю неделю. Бизнес также начал активнее рассматривать георезервирование, работу с несколькими провайдерами и гибридную модель, при которой данные хранятся в собственном контуре, а сервисы работают в облаке.