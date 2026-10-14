Перечень видов экономической деятельности в сфере креативных индустрий планируют увеличить с 51 до 71 позиции. Изменения затронут девять из 16 направлений, включая моду, книжное дело, программное обеспечение, архитектуру, рекламу и дизайн.

В список предлагают включить серийное производство одежды, белья и обуви. Сейчас в нем указан только индивидуальный пошив. Также перечень дополнят производством сумок и чемоданов, ковров, керамической и стеклянной посуды, обработкой алмазов и янтаря. Об этом пишет Forbes со ссылкой на проект приказа Минэкономразвития.

На основе перечня бизнес может получить статус участника рынка творческих индустрий. В зависимости от региона он дает доступ к грантам, налоговым льготам, субсидиям, поддержке при защите интеллектуальной собственности и продвижении продукции.

В реестре участников креативных индустрий сейчас более 109 тыс. записей. В 2020-2025 годах валовая добавленная стоимость сектора выросла на 55,8%, а число занятых превысило 4,6 млн человек. Вклад креативной экономики в ВВП планируют увеличить с 4,2% в 2025 году до 7,7% к 2036 году.