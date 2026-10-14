Какие налоговые ставки использует налогоплательщик на АУСН
АУСН использует фиксированные ставки 8% и 20% в зависимости от объекта налогообложения, а НДФЛ удерживается по единой ставке 13% независимо от дохода сотрудника.
Организации на АУСН продолжают вести бухучет и ежегодно сдавать бухгалтерскую отчетность — баланс, отчет о финрезультатах и приложения. Документы направляют в налоговую в электронном виде, а крайний срок — три месяца после окончания отчетного года.
Для работодателей на АУСН действуют общие правила по НДФЛ. Налог удерживается по ставке 13% вне зависимости от уровня дохода сотрудника. Если годовой доход превышает 2,4 млн рублей, налог с превышения рассчитывает ФНС, а работник уплачивает его по уведомлению. Период удержания — с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего, перечисление — не позднее 28-го числа. Об этом сказано в сообществе ФНС ВКонтакте.
Сама АУСН предусматривает две ставки: 8% для объекта «доходы» и 20% для объекта «доходы минус расходы». Выбор объекта определяет налоговую нагрузку и порядок учета.
Если директор находится в отпуске без сохранения зарплаты и выплаты физлицам отсутствуют, расчет по НДФЛ с нулевыми показателями формировать не нужно — обязанности налогового агента возникают только при фактической выплате дохода.
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