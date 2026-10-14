Отдельная площадка с резервными копиями позволит провайдерам восстановить сервисы при сбоях и повреждении основной инфраструктуры. Централизация ключевых систем стала дополнительным риском.

Провайдерам необходим отдельный центр обработки данных с резервными копиями для восстановления сервисов, сказал заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. Он назвал такую площадку «ЦОДом судного дня».

«Сегодня бэкап — это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», — отметил Ермаков.

По его словам, модель угроз быстро меняется: сценарии, которые еще недавно считались невозможными, становятся реальными и требуют оперативной реакции.

Инфраструктуру крупных компаний ранее строили с учетом экономической эффективности и централизации управления. Поэтому ключевые сервисы часто сосредоточены в нескольких точках. Такая схема сокращает расходы и упрощает масштабирование, но при новых угрозах становится уязвимостью, считает представитель «Ростелекома».