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Интернет и технологии
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Ростелеком: для быстрого восстановления сервисов нужен резервный ЦОД «судного дня»

Отдельная площадка с резервными копиями позволит провайдерам восстановить сервисы при сбоях и повреждении основной инфраструктуры. Централизация ключевых систем стала дополнительным риском.

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Провайдерам необходим отдельный центр обработки данных с резервными копиями для восстановления сервисов, сказал заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. Он назвал такую площадку «ЦОДом судного дня».

«Сегодня бэкап — это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», — отметил Ермаков.

По его словам, модель угроз быстро меняется: сценарии, которые еще недавно считались невозможными, становятся реальными и требуют оперативной реакции.

Инфраструктуру крупных компаний ранее строили с учетом экономической эффективности и централизации управления. Поэтому ключевые сервисы часто сосредоточены в нескольких точках. Такая схема сокращает расходы и упрощает масштабирование, но при новых угрозах становится уязвимостью, считает представитель «Ростелекома».

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Комментарии
6
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Отдельная площадка с резервными копиями позволит провайдерам...

    и тут как назло её и грохнули!

  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    нужен резервный ЦОД «судного дня»

    или... да чего уж там просто параллельную вселенную с копиями всех и вся создать и дело в шляпе.

    не подставлять оригиналы в голову не приходит, нет?

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