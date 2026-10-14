Ростелеком: для быстрого восстановления сервисов нужен резервный ЦОД «судного дня»
Отдельная площадка с резервными копиями позволит провайдерам восстановить сервисы при сбоях и повреждении основной инфраструктуры. Централизация ключевых систем стала дополнительным риском.
Провайдерам необходим отдельный центр обработки данных с резервными копиями для восстановления сервисов, сказал заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. Он назвал такую площадку «ЦОДом судного дня».
«Сегодня бэкап — это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», — отметил Ермаков.
По его словам, модель угроз быстро меняется: сценарии, которые еще недавно считались невозможными, становятся реальными и требуют оперативной реакции.
Инфраструктуру крупных компаний ранее строили с учетом экономической эффективности и централизации управления. Поэтому ключевые сервисы часто сосредоточены в нескольких точках. Такая схема сокращает расходы и упрощает масштабирование, но при новых угрозах становится уязвимостью, считает представитель «Ростелекома».
А под это дело всем абонентам поднять тарифы!
и тут как назло её и грохнули!
или... да чего уж там просто параллельную вселенную с копиями всех и вся создать и дело в шляпе.
не подставлять оригиналы в голову не приходит, нет?