💥 В Рунете произошел массовый сбой популярных сервисов: пользователи жалуются на Mail.ru, Сбербанк и Ozon
Массовые сбои затронули Mail.ru, Облако Mail.ru и ряд крупных сервисов — пользователи фиксируют тысячи жалоб по всей стране.
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Днем 14 октября 2026 года произошли сбои в работе нескольких популярных интернет-сервисов, следует из данных сайта Сбой.рф.
Больше всего жалоб поступило на Mail.ru — 1,5 тыс., включая более 1,1 тыс. за последний час. На Облако Mail.ru пожаловались 1,4 тыс. раз.
Пользователи также жалуются на работу сервисов Ростелекома, Самоката, Сбербанка, Ozon, Авито и ВКонтакте. Обращения поступали из разных регионов России.
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