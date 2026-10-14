Массовые сбои затронули Mail.ru, Облако Mail.ru и ряд крупных сервисов — пользователи фиксируют тысячи жалоб по всей стране.

Днем 14 октября 2026 года произошли сбои в работе нескольких популярных интернет-сервисов, следует из данных сайта Сбой.рф.

Больше всего жалоб поступило на Mail.ru — 1,5 тыс., включая более 1,1 тыс. за последний час. На Облако Mail.ru пожаловались 1,4 тыс. раз.

Сбой в работе сайтов 14 октября 2026 года. Источник.

Пользователи также жалуются на работу сервисов Ростелекома, Самоката, Сбербанка, Ozon, Авито и ВКонтакте. Обращения поступали из разных регионов России.