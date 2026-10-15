Банк России повысил официальные курсы основных иностранных валют на 15 октября 2026 года. Доллар США поднялся до 83,95 рубля, евро превысил 93,9 рубля, а юань укрепился до 12,54 рубля.

По данным ЦБ на 15 октября 2026 года, доллар стоит 83,9 рубля, евро — 93,9 рубля, юань — 12,5 рубля.

По итогам перерасчета регулятора, российский рубль незначительно уступил позиции основным международным валютам.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,9497 рубля Евро 93,9229 рубля Юань 12,5358 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 15 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 14 октября 2026 года доллар стоил 83,8 рубля, евро — 93,7, а юань — 12,5.

Оценивая дальнейшую траекторию национальной валюты, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова обратила внимание на влияние обновленных макроэкономических параметров. По ее словам, в следующем году валютному рынку предстоит перестроиться под равновесную цену нефти в $50 за баррель в соответствии с новыми условиями бюджетного правила.