«Деловая Россия» не предлагает повышать налоги для МСП
Организация не поддерживает досрочную отмену специальных налоговых режимов. Из инициатив, перечисленных вчера, она выступает только за расширение инвестиционного налогового вычета.
Предложения повысить налоги для малого и среднего бизнеса не входят в программу «Деловой России», сообщил глава организации Алексей Репик. Опубликованные вчера материалы он назвал экспертными записками шести-семимесячной давности, которые обсуждались внутри организации.
«Все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающиеся предприятий малого и среднего предпринимательства, "Деловой Россией" не поддерживаются и не будут выдвигаться», — заявил Репик.
Эти тезисы не планируют обсуждать 15 октября на юбилейном форуме организации, но они могут стать поводом для дискуссии о налоговой системе после 2027–2028 годов, когда завершится действие некоторых режимов.
На форуме планируют обсудить перезапуск инвестиционного цикла и расширение инвестиционного налогового вычета. По словам Репика, механизм отложенного вычета позволит стимулировать новые проекты без текущего сокращения доходов бюджета — за счет будущего расширения налоговой базы.
Ранее в беседе с Владимиром Путиным Репик заявил, что дополнительная налоговая нагрузка должна ложиться на рантье и пассивные доходы, а не на трудовые коллективы и производство.
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Быстро он переобувается...)))
И как они утекли в публикацию? Прям случайно-случайно?
Только документ назывался ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ФОРУМУ Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»