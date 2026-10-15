Организация не поддерживает досрочную отмену специальных налоговых режимов. Из инициатив, перечисленных вчера, она выступает только за расширение инвестиционного налогового вычета.

Предложения повысить налоги для малого и среднего бизнеса не входят в программу «Деловой России», сообщил глава организации Алексей Репик. Опубликованные вчера материалы он назвал экспертными записками шести-семимесячной давности, которые обсуждались внутри организации.

«Все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающиеся предприятий малого и среднего предпринимательства, "Деловой Россией" не поддерживаются и не будут выдвигаться», — заявил Репик.

Эти тезисы не планируют обсуждать 15 октября на юбилейном форуме организации, но они могут стать поводом для дискуссии о налоговой системе после 2027–2028 годов, когда завершится действие некоторых режимов.

На форуме планируют обсудить перезапуск инвестиционного цикла и расширение инвестиционного налогового вычета. По словам Репика, механизм отложенного вычета позволит стимулировать новые проекты без текущего сокращения доходов бюджета — за счет будущего расширения налоговой базы.

Ранее в беседе с Владимиром Путиным Репик заявил, что дополнительная налоговая нагрузка должна ложиться на рантье и пассивные доходы, а не на трудовые коллективы и производство.