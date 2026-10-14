Предпринимателям могут повысить налоговую нагрузку — обсуждается отмена УСН «Доходы» с 2027 года
Бизнес‑объединение «Деловая Россия» хочет убрать УСН «доходы», АвтоУСН «доходы» и патент, выровнять пороги по НДС и пересмотреть льготы, но Минфин считает, что эти инициативы надо дорабатывать.
«Деловая Россия» предлагает с 2027 года отменить УСН и АУСН с объектом «Доходы». Сейчас ставка УСН «Доходы» составляет 6%, АУСН — 8%. В последнем случае бизнес освобожден от страховых взносов.
Также в проекте идея отменить патентную систему и право регионов устанавливать пониженные ставки УСН либо ограничить применение таких ставок к выручке от клиентов из других субъектов. Порог освобождения от НДС хотят выровнять: сейчас для УСН он составляет 20 млн рублей, для АУСН — 60 млн рублей. Об этом пишет РБК.
Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук предупредила, что переход на объект «доходы минус расходы» или ОСН может увеличить налоговую нагрузку высокомаржинального малого бизнеса в 2,5 раза и более. Председатель «Деловой России» Алексей Репик подчеркнул, что организация не предлагает досрочно отменять экспериментальные режимы, «хотя определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время».
Всего проект включает 52 инициативы. Среди них — социальные взносы для получателей основной части доходов от процентов и дивидендов, налог на наследство и дарение при базе от 50 млн рублей, а также увеличение федерального инвестиционного налогового вычета с 3 до 20% инвестиций. Минфин сообщил, что предложения требуют дополнительной комплексной проработки.
Там в целом этот пакет как записки из дурдома) Любопытно с точки зрения психиатрии скорее
да ужыс, сидят себе спокойно на 6%, а тут придется и программу и бухгалтера иметь, руками уже не получится, да и расходы подтверждать придется, некоторые при 6% забивают на это, особенно ИП... зато аутсорс возрадуется
бизнес-вредители...