Бизнес‑объединение «Деловая Россия» хочет убрать УСН «доходы», АвтоУСН «доходы» и патент, выровнять пороги по НДС и пересмотреть льготы, но Минфин считает, что эти инициативы надо дорабатывать.

«Деловая Россия» предлагает с 2027 года отменить УСН и АУСН с объектом «Доходы». Сейчас ставка УСН «Доходы» составляет 6%, АУСН — 8%. В последнем случае бизнес освобожден от страховых взносов.

Также в проекте идея отменить патентную систему и право регионов устанавливать пониженные ставки УСН либо ограничить применение таких ставок к выручке от клиентов из других субъектов. Порог освобождения от НДС хотят выровнять: сейчас для УСН он составляет 20 млн рублей, для АУСН — 60 млн рублей. Об этом пишет РБК.

Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук предупредила, что переход на объект «доходы минус расходы» или ОСН может увеличить налоговую нагрузку высокомаржинального малого бизнеса в 2,5 раза и более. Председатель «Деловой России» Алексей Репик подчеркнул, что организация не предлагает досрочно отменять экспериментальные режимы, «хотя определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время».

Всего проект включает 52 инициативы. Среди них — социальные взносы для получателей основной части доходов от процентов и дивидендов, налог на наследство и дарение при базе от 50 млн рублей, а также увеличение федерального инвестиционного налогового вычета с 3 до 20% инвестиций. Минфин сообщил, что предложения требуют дополнительной комплексной проработки.