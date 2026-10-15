Регулятору потребуется пауза, чтобы оценить влияние налоговых новаций на инфляцию и потребительский спрос, считает бизнес-омбудсмен Александр Шохин.

Ключевая ставка может остаться без изменений по итогам заседания совета директоров Банка России 23 октября 2026 года, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин.

«Я не жду снижения ставки, честно говоря. Будет пауза. Но хорошо бы, если бы обошлось без жестких комментариев [со стороны руководства ЦБ], потому что это будет фактор формирования высоких инфляционных ожиданий», — сказал Шохин. По его мнению, ожидания участников рынка могут влиять на ситуацию сильнее статистических закономерностей.

Регулятору предстоит оценить последствия налоговых изменений, которые уже внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета. Среди них Шохин назвал налогообложение пассивных доходов, дивидендов, процентов по вкладам, личных фондов и закрытых ПИФов.

Изменения могут побудить владельцев таких инструментов направить средства на потребительский рынок. Это способно вызвать скачок спроса в ноябре-декабре, однако эффект налоговых новаций пока неясен, отметил Шохин.