Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 6 ноября. Обычный срок выплаты перенесли из-за выходного дня.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям в ноябре 2026 года перечислят на два дня раньше, сообщила пресс-служба Социального фонда.

«Одно детское пособие в следующем месяце семьи получат раньше. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей», — говорится в сообщении.

Обычно выплату перечисляют восьмого числа. В ноябре этот день выпадает на воскресенье, поэтому деньги поступят 6 ноября.