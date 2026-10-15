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Самозанятость (НПД)
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Прогноз по взносам самозанятых на больничные сократили в 103 раза

В 2027 году СФР рассчитывает собрать 156 млн рублей вместо 16 млрд. Расходы на пособия снизили в прогнозе с 8,9 млрд до 26 млн рублей.

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Прогноз поступлений от добровольного страхования самозанятых пересмотрели после первых результатов программы, следует из проекта бюджета СФР на 2027–2029 годы. Ожидаемые сборы сократили примерно в 103 раза, расходы на больничные — в 341 раз.

К 14 октября к программе присоединились около 12 тыс. человек, сообщили в СФР. Это 0,07% от 17,4 млн зарегистрированных самозанятых. Право на пособие уже получили более 4,4 тыс. участников, пишут «Известия».

В 2026 году ежемесячный взнос составляет 1,3 тыс. или 1,9 тыс. рублей при страховой сумме 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Право на выплаты возникает после шести месяцев уплаты: сначала пособие рассчитывают из 70% выбранной суммы, после 12 месяцев — из 100%. Итоговая выплата также зависит от страхового стажа.

Эксперты связывают низкий спрос со стоимостью страховки в 16,1–23 тыс. рублей в год, периодом ожидания и наличием основной работы у многих самозанятых. Среди предложений — отменить шестимесячное ожидание, снизить взносы и включить пособия по беременности и родам. Эксперимент действует до конца 2028 года, присоединиться можно до 30 сентября 2027 года включительно.

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