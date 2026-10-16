Прибыль российских банков может впервые превысить 4 трлн рублей

По итогам 2026 года банковский сектор может обновить исторический максимум по чистой прибыли.

Чистая прибыль российских банков по итогам 2026 года впервые может превысить 4 трлн рублей, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Достижение прогнозного диапазона в 4–4,2 трлн рублей станет новым рекордом для сектора.

Рост прибыли поддержит накопленная маржинальность банков. В первом полугодии крупнейшие кредитные организации снижали ставки по вкладам быстрее, чем сокращалась доходность их активов. Это позволило уменьшить расходы и увеличить заработок на процентных операциях, пишет «Коммерсантъ».

Чистые процентные доходы банковского сектора в первом полугодии 2026 года выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила старший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Ксения Якушкина.