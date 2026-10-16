Налоговая нагрузка ИП может вырасти вдвое при отмене УСН «Доходы»

При возможной отмене УСН «Доходы» совокупная налоговая нагрузка некоторых предпринимателей может увеличиться более чем в два раза. Особенно сильно изменения затронут IT-разработчиков, консультантов и другие компании с небольшой долей расходов.

Отказ от УСН с объектом «Доходы» может оказаться особенно затратным для высокорентабельного малого бизнеса. Об этом «Клерку» рассказала заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым активам и правам Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Елена Требина.

По ее словам, при базовых ставках 6% с доходов и 15% с разницы между доходами и расходами первый вариант выгоднее, если расходы составляют менее 60% выручки. Расчет не учитывает региональные льготы, страховые взносы и минимальный налог.

Эксперт привела пример ИП-консультанта без работников с годовой выручкой 10 млн рублей и расходами 2 млн рублей.

При применении УСН «Доходы» налог после уменьшения на страховые взносы составит около 446 тыс. рублей. Вместе со взносами предприниматель заплатит примерно 600 тыс. рублей.

Если ему придется перейти на объект «Доходы минус расходы», налог вырастет примерно до 1,18 млн рублей, а совокупная нагрузка с учетом взносов — до 1,31 млн рублей.

Таким образом, общие платежи увеличатся более чем на 700 тыс. рублей в год, или примерно в 2,2 раза. Это модельный расчет при заданных условиях, а не прогноз для всех предпринимателей.

Помимо роста платежей, бизнес столкнется с дополнительными требованиями к учету. Расходы придется документально подтверждать и обосновывать, что увеличит затраты на бухгалтерское сопровождение.

Наибольшие риски Требина видит для IT-разработки, консалтинга, маркетинга, дизайна, репетиторства, аренды недвижимости и агентских услуг. В торговле последствия будут зависеть от структуры расходов и возможности их подтверждения.

При этом эксперт подчеркнула, что обсуждаемые предложения по отмене специальных налоговых режимов пока не оформлены в законопроект. Глава «Деловой России» Алексей Репик также заявил, что организация не предлагает досрочно отменять экспериментальные режимы.