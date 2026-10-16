ФНС рассказала, как получить бумажное налоговое уведомление

Документ выдадут по заявлению в в течение пяти рабочих дней. Налоги за 2025 год нужно уплатить не позднее 1 декабря 2026 года.

Бумажное налоговое уведомление можно получить в любом налоговом органе или уполномоченном МФЦ, сообщила ФНС. Обратиться вправе налогоплательщик, его законный или уполномоченный представитель независимо от способа первоначальной отправки документа. Уведомление с ЕПГУ также можно скачать и распечатать.

ФНС разослала 69,9 млн уведомлений об уплате налогов на имущество и доходы за 2025 год. Из них 64,1 млн направлены через личные кабинеты на Госуслугах и сайте ФНС, остальные — заказными письмами.

Уведомления получили владельцы транспортных средств, земельных участков и другой недвижимости, а также физлица, которые должны самостоятельно уплатить НДФЛ. Документы на сумму не более 300 рублей могут направлять раз в три года. Уведомления не высылают тем, кто полностью освобожден от налогов по льготе.

Перечислить единый налоговый платеж можно через сервисы ФНС, Госуслуги и банки, а наличные — через банк, почту, местную администрацию или МФЦ. Комиссия не взимается, заплатить за налогоплательщика может другое лицо.