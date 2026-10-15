Налоговики напомнили о сроках отправки уведомления по ЕНП
Организации и ИП должны направить уведомления об исчисленных налогах не позднее 26 октября 2026 года. Авансовые платежи необходимо перечислить до 28 октября.
Уведомления по нескольким налогам нужно подать до 26 октября 2026 года, напомнило УФНС по Республике Башкортостан. Срок касается НДФЛ за период с 1 по 22 октября с кодом 34/01, а также земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций за третий квартал с кодом 34/03.
В этот же срок организации и ИП должны отчитаться об авансовом платеже по УСН за девять месяцев 2026 года с кодом 34/03. Плательщикам на общей системе, которые сдают декларацию 3-НДФЛ, нужно направить уведомление по НДФЛ за девять месяцев с кодом 33/04.
Уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 октября необходимо представить до 3 ноября с кодом 34/11, а налог уплатить до 5 ноября. Документ можно отправить по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.
Уведомление по страховым взносам за сентябрь в октябре подавать не нужно, поскольку срок совпадает со сдачей расчета по страховым взносам. Перечислить взносы за сентябрь необходимо не позднее 28 октября 2026 года.
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