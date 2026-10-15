Власти обсуждают биржевую продажу бензина классов К2, К3 и К4. Это позволит отслеживать поставки и информировать покупателей о характеристиках топлива.

Топливо пониженного экологического класса могут обязать продавать только через биржу, сообщил вице-премьер России Александр Новак на Российской энергетической неделе. Предложение уже рассмотрели представители компаний, Минэнерго и правительственного штаба.

«Общее предложение, чтобы топливо шло через биржу для того, чтобы были прозрачные сделки, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано, и потребители видели его», — сказал Новак.

Правительство ранее разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов К2, К3 и К4, которые соответствуют стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4.