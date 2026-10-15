Отмена региональных льгот в 2027 году может увеличить нагрузку на продавцов маркетплейсов и привести к пересмотру цен. На УСН работают около 76% селлеров.

Пониженные региональные ставки УСН для оптовой и розничной торговли следует сохранить на 2027 год, говорится в письме Ассоциации цифровых платформ замглавы Минфина Алексею Сазанову от 18 сентября.

Документ оказался в распоряжении «Коммерсанта». Минфин прорабатывает отмену льгот, поскольку бизнес может использовать их для ухода от налогов.

Отмена пониженных ставок сильнее всего затронет участников электронной торговли, пострадавших от атак на логистические центры, считает президент АЦП Ораз Дурдыев.

«Пострадают в первую очередь добросовестные налогоплательщики, что недопустимо в условиях чрезвычайных обстоятельств», — заявил он. С 18 июля 2026 года атаки затронули 33 центра Wildberries и девять объектов Ozon.

На УСН работают около 76% продавцов маркетплейсов, сообщил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. В Wildberries предупредили, что дополнительная нагрузка вынудит предпринимателей искать способы ее компенсации, в том числе пересматривать цены.

Правила применения УСН уже ужесточили в 2024 году. При переезде в регион с более низкой ставкой бизнес в течение трех лет применяет ставку прежнего региона. Аналитики Центра налоговой политики и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН оценили возможные потери бюджета от недобросовестного применения льгот по итогам 2026 года в 440–690 млрд рублей.