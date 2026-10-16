Инвалидов лишат льготы по госпошлине при взыскании выкупленных долгов

Освобождение от госпошлины не будет действовать, если право требования по потребительскому кредиту, займу или микрозайму передал взыскатель без такой льготы.

Порядок освобождения инвалидов и общественных организаций инвалидов от госпошлины при обращении в суд планируют изменить. Инициированный Верховным судом РФ законопроект вносит поправки в ст. 333.36 НК. Госдума приняла документ в первом чтении 15 октября 2026 года.

Льготу не будут применять при обращении в Верховный суд, суды общей юрисдикции и к мировым судьям по требованиям, которые уступили лица без права на преференции, предусмотренные гл. 25.3 НК. Поправки должны пресечь схемы, при которых профессиональные взыскатели переуступают долги инвалидам или их организациям для снижения судебных расходов.

«Формально новый кредитор — инвалид, значит, он освобожден от госпошлины. Фактически же за этой схемой стоят коллекторы, которые просто используют льготный статус как способ сэкономить на судебных издержках», — пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Если инвалид защищает собственные права как потребитель финансовых услуг, освобождение от госпошлины сохранится. Платить ее на общих основаниях придется только по выкупленным требованиям, которые передал кредитор без права на льготу.