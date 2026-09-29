Инвалидам ограничат льготу по госпошлине при взыскании переуступленных долгов

Инвалидов и профильные организации обяжут платить госпошлину при взыскании переданных им кредитных долгов. Так власти хотят остановить практику формальной покупки просрочек в интересах коллекторов.

Правительство поддержало поправки Верховного суда, которые лишат инвалидов льготы по госпошлине в делах о взыскании переуступленных кредитных долгов, чтобы пресечь схемы с участием коллекторов.

Изменения обяжут инвалидов I и II группы, детей‑инвалидов, инвалидов с детства и профильные организации платить госпошлину при обращении в суды, если речь идет о взыскании долгов по потребительским кредитам, переданным им лицами без льготы. Об этом пишут «Ведомости».

Поправки направлены на пресечение злоупотреблений: в Москве и Московской области фиксируются случаи, когда инвалиды формально покупают просроченные долги и действуют в интересах коллекторских структур. С 1 января 2024 года по 1 июня 2026 года суды рассмотрели более 21 000 таких дел.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что поддерживают инициативу и призвали кредиторов внимательнее проверять покупателей долгов.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц после официальной публикации.