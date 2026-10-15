Финансирование направят двум третям регионов, которые вовремя подали заявки. Ожидается, что объем зарубежных поставок вырастет примерно до 3,2 млрд рублей.

Более 1,725 млрд рублей выделят на стимулирование регионального экспорта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Поддержка предназначена прежде всего для проектов местных малых и средних предприятий, которые реализуются при участии региональных экспортных центров.

«Средства получат две трети российских территорий — те, кто подал вовремя соответствующие заявки», — сказал Михаил Мишустин.

Меры поддержки помогут компаниям искать торговых партнеров на перспективных рынках и адаптироваться к местным правилам и требованиям. В результате правительство рассчитывает увеличить объем зарубежных поставок примерно до 3,2 млрд рублей.