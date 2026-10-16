Спрос на подработку в ремонте и отделке вырос на 51%

В третьем квартале 2026 года число предложений подработки для сборщиков мебели выросло на 116%. При этом наибольший рост интереса исполнителей зафиксировали среди курьеров, а упаковщикам предлагали в среднем 7 598 рублей за смену.

Спрос на временных работников для ремонта, сборки мебели и других задач, требующих физической активности, вырос в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Подработки» за третий квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди направлений лидером по росту числа предложений стали ремонт и отделка помещений — плюс 51%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 520 рублей за смену.

Среди отдельных специальностей быстрее всего рос спрос на сборщиков мебели. Число предложений увеличилось на 116%, а среднее вознаграждение достигло 4 831 рубля за смену. Количество откликов на такие задания выросло на 18% по России и на 74% в Центральном федеральном округе.

Наибольший интерес исполнители проявляли к подработке курьерами. Число откликов увеличилось на 53%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 5 962 рубля за смену.

На втором месте по росту откликов оказались упаковщики — плюс 32%. За такую работу предлагали в среднем 7 598 рублей за смену.

«Рост числа предложений направлениях где нужна физическая активность в третьем квартале может быть связан с сезонными задачами: летом и в начале осени завершают ремонт, обустраивают жилье и готовят помещения к холодам», — рассказал директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.

По его словам, дополнительная потребность в исполнителях также возникает в период отпусков, когда компаниям необходимо временно заменять постоянных сотрудников.

Все суммы в исследовании — средние предлагаемые вознаграждения, рассчитанные по объявлениям на платформе. Фактическая оплата зависит от сложности задач, квалификации исполнителя и продолжительности смены.