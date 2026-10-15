Рекламодатели снова могут управлять кампаниями в «Яндекс Директе», пополнять баланс и устанавливать бюджетные лимиты. Однако часть функций сервиса пока недоступна, а статистика может отображаться не полностью.

«Яндекс» восстановил доступ к личному кабинету «Директа» на сайте и в мобильном приложении после атак на дата-центры. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Сейчас можно запустить созданные ранее кампании или остановить активные, пополнить баланс и установить лимиты недельного бюджета на общем счете», — рассказали в «Яндексе».

При этом сервис продолжает работать с ограничениями. Рекламодатели пока не могут редактировать настройки кампаний, некоторые инструменты остаются недоступными, а данные статистики могут быть неполными.

Доступ к рекламному кабинету был приостановлен после атак на центры обработки данных «Яндекса», которые привели к сбоям в работе сервисов компании.

Полная функциональность «Яндекс Директа» пока не восстановлена. Сроки снятия оставшихся ограничений в предоставленном сообщении не уточняются.