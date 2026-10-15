Путин призвал усилить гарантии сохранности пенсионных средств
Средства граждан, которые привлекают на фондовый рынок, должны быть надежно защищены. Особое внимание необходимо уделить пенсионным накоплениям, заявил президент Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подчеркнул необходимость защиты средств граждан, инвестируемых в фондовый рынок.
«Они должны быть надежно защищены. А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более, здесь должно быть все железобетонно гарантировано», — заявил Путин.
Президент отдельно выделил пенсионные средства, для которых, по его словам, необходимы особенно надежные гарантии. Конкретные механизмы защиты и возможные изменения законодательства в приведенном выступлении не уточняются.