Президент России Владимир Путин на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подчеркнул необходимость защиты средств граждан, инвестируемых в фондовый рынок.

«Они должны быть надежно защищены. А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более, здесь должно быть все железобетонно гарантировано», — заявил Путин.

Президент отдельно выделил пенсионные средства, для которых, по его словам, необходимы особенно надежные гарантии. Конкретные механизмы защиты и возможные изменения законодательства в приведенном выступлении не уточняются.