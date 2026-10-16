Новый курс будет действовать 16 октября 2026 года. Евро и юань также подешевели.

Официальный курс доллара снижен на 18,97 копейки, сообщил Банк России. На 16 октября 2026 года регулятор установил его на уровне 83,76 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,7600 рубля Евро 93,7693 рубля Юань 12,4991 рубля

Курс евро уменьшен на 15,36 копейки — до 93,7693 рубля. Официальный курс юаня снизился на 3,67 копейки и составил 12,4991 рубля.