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💲 ЦБ понизил официальный курс доллара на 16 октября 2026

Новый курс будет действовать 16 октября 2026 года. Евро и юань также подешевели.

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Официальный курс доллара снижен на 18,97 копейки, сообщил Банк России. На 16 октября 2026 года регулятор установил его на уровне 83,76 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 октября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

83,7600 рубля

Евро

93,7693 рубля

Юань

12,4991 рубля

Курс евро уменьшен на 15,36 копейки — до 93,7693 рубля. Официальный курс юаня снизился на 3,67 копейки и составил 12,4991 рубля.

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