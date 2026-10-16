💲 ЦБ понизил официальный курс доллара на 16 октября 2026
Новый курс будет действовать 16 октября 2026 года. Евро и юань также подешевели.
Официальный курс доллара снижен на 18,97 копейки, сообщил Банк России. На 16 октября 2026 года регулятор установил его на уровне 83,76 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 октября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
83,7600 рубля
Евро
93,7693 рубля
Юань
12,4991 рубля
Курс евро уменьшен на 15,36 копейки — до 93,7693 рубля. Официальный курс юаня снизился на 3,67 копейки и составил 12,4991 рубля.