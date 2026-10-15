Правила электронной торговли, в том числе продуктами питания и сельхозпродукцией, могут пересмотреть. При этом площадки должны гарантировать высокое качество товаров.

Ненужные барьеры для торговли через маркетплейсы следует ликвидировать как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России». Вопрос об ограничениях подняла сооснователь и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким.

«Все правила торговли, особенно в сфере торговли продуктами питания, развивались или формулировались еще до того, как эти возможности электронной торговли по развитию платформенной экономики у нас возникли и развиваются», — сказал Путин.

Изменения необходимо продумать так, чтобы сохранить доверие к российским производителям. Через электронные площадки должна продаваться продукция высокого качества, в том числе для сохранения доверия зарубежных партнеров.

Развитую торговлю через электронные платформы Путин назвал конкурентным преимуществом России. По его словам, платформенная экономика в стране развивается быстрее, чем во многих других государствах.