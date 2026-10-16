Число банков с ипотечными программами сократилось на 13,2%

За три года рынок покинули 33 банка. Сокращение конкуренции может уменьшить выбор программ и ужесточить требования к заемщикам.

Число банков, выдающих ипотеку, сократилось с 249 во II квартале 2023 года до 216 во II квартале 2026 года, следует из данных ЦБ. Кредитные организации не закрылись, а отказались от жилищного кредитования из-за низкой доходности и связанных с ним рисков.

Спрос на рыночную ипотеку упал из-за ставок, которые в среднем приближаются к 19% годовых, а иногда превышают 20%. Такие кредиты могут позволить себе только 7% потенциальных покупателей, оценил гендиректор ГК «Флип» Евгений Шавнев. В августе 2026 года 56% выдач приходилось на льготные программы, тогда как годом ранее их доля превышала 80%.

Небольшим банкам приходится дороже привлекать деньги через вклады, создавать резервы и нести расходы на проверку заемщиков и залога. При этом крупнейшие участники рынка получают более дешевое финансирование и могут договариваться с застройщиками. На десять ведущих банков уже приходится около 90–95% новых ипотечных выдач, оценил аналитик «Финам» Игорь Додонов.

Уход небольших и региональных банков может сократить выбор программ и привести к более жестким требованиям к первоначальному взносу, доходам и документам. Сам по себе он не означает автоматического роста ставок, которые зависят прежде всего от ключевой ставки, стоимости вкладов и господдержки. К концу 2027 года число банков на ипотечном рынке может снизиться до 200, прогнозирует независимый экономист Виктор Мангазеев.