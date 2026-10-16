Число дипфейков в России выросло в 10 раз

К сентябрю 2026 года выявили около 900 уникальных подделок. Каждый дипфейк может использоваться многократно и приводить к десяткам тысяч атак.

Количество уникальных дипфейков в России выросло с 84 по итогам 2024 года до 627 в 2025 году и примерно до 900 к сентябрю 2026 года, сообщили в VisionLabs. Подделки создают от имени политиков, руководителей компаний и обычных пользователей.

Для клонирования голоса современным приложениям достаточно записи продолжительностью от 3 до 30 секунд. Готовые сервисы позволяют создать подделку бесплатно за несколько минут без мощного оборудования и навыков программирования. По оценке гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, 73% людей не могут отличить реальное лицо на видео от дипфейка.

«Вскоре нельзя будет безоговорочно доверять ни изображению лица, ни голосу человека, особенно если проверка опирается только на один из этих признаков», — предупредила аналитик Positive Technologies Анастасия Осипова.

Компаниям и банкам потребуется подтверждать крупные переводы через дополнительные каналы, вводить многоступенчатое согласование и пересматривать дистанционную идентификацию.

Пользователям рекомендуют ограничить доступ к фото и видео, договориться с близкими о кодовом слове и включить двухфакторную аутентификацию. Если дипфейк уже опубликован, нужно сохранить скриншоты, ссылки, даты, данные аккаунтов и переписку, а затем направить жалобу площадке.