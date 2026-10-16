Письмо Минфина: резиденты ОЭЗ должны закрепить раздельный учет в учетной политике
Пониженные ставки по налогу на прибыль применяются только к деятельности по соглашению с органами управления ОЭЗ. Доходы и расходы по другим видам деятельности нужно учитывать отдельно.
Резиденты особых экономических зон должны самостоятельно определить порядок раздельного учета и закрепить его в учетной политике для целей налога на прибыль, уточнил Минфин в письме от 08.09.2026 № 03-03-06/1/78870. НК не устанавливает специальную методику такого учета.
Федеральная ставка налога на прибыль для резидентов ОЭЗ составляет 2%. Региональные власти могут установить пониженную ставку для части налога, зачисляемой в бюджет субъекта РФ, но не выше 13,5%.
Льготные ставки действуют только для прибыли от деятельности, предусмотренной соглашением с органами управления ОЭЗ и ведущейся на ее территории. В эту прибыль включаются в том числе внереализационные доходы, полученные при исполнении соглашения.
К налоговой базе от других видов деятельности применяется общая ставка 25%. Раздельный учет должен разграничивать доходы и расходы от деятельности на территории ОЭЗ и за ее пределами. При этом резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и представительства за пределами зоны.
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