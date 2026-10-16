🏦 Банки могут списать деньги с кредитки в счет налогового долга

Если у человека есть задолженность перед ФНС, деньги, внесенные на кредитную карту, могут уйти на погашение налогов. В результате платеж по кредитке не пройдет, а банк может начислить проценты и штрафы за просрочку.

При пополнении кредитной карты банк может направить поступившие средства на погашение налоговой задолженности, даже если клиент собирался закрыть долг по кредитке. Об этом предупредил юрист Евгений Фурин.

Причина — в очередности списания средств, установленной статьей 855 ГК РФ. Если денег на счете недостаточно для исполнения всех требований, поручение ФНС на взыскание задолженности исполняется в третью очередь, а обычные платежи, включая погашение кредита, — в пятую.

«Если на счет кредитной карты уже выставлено требование ФНС, а вы внесли туда, например, 50 тысяч рублей для погашения карты, банк сначала может направить эти деньги на налоги. И только оставшаяся сумма пойдет на кредит», — пояснил Фурин.

При этом списать неиспользованный кредитный лимит налоговая не может. Например, если клиенту доступно 300 тыс. рублей кредитных средств, ФНС не вправе взыскать из них 100 тыс. рублей. Однако деньги, которые человек самостоятельно внес на карту, могут попасть под взыскание.

С 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать бесспорную налоговую задолженность граждан без предварительного обращения в суд. Сначала налогоплательщику направляют требование об уплате, затем принимают решение о взыскании. После этого у гражданина есть еще семь рабочих дней для погашения долга или заявления о несогласии.

«Человек редко заходит в личный кабинет налоговой, не замечает долг, а узнает о нем только тогда, когда внесенные на кредитку деньги внезапно исчезают», — отметил юрист.

Если деньги уже списали, необходимо проверить личный кабинет ФНС и Единый налоговый счет, а также запросить банковскую выписку. Это поможет установить основание списания.

Если задолженность начислена правильно, нужно отдельно внести необходимую сумму на кредитную карту до даты обязательного платежа. Если налог начислен ошибочно, оспаривать его следует в ФНС, поскольку банк лишь исполняет поступившее поручение.

Чтобы избежать неожиданного списания, юрист рекомендует проверять состояние ЕНС перед крупными платежами по кредитке, особенно перед окончанием льготного периода.