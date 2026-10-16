Эксперт: одного НДС мало для обеления трансграничной торговли

Крупный китайский ритейл не уйдет из РФ из-за НДС 22%, но пересмотрит цены и маржу.

После введения НДС 22% на трансграничные покупки с 2027года часть иностранных продавцов действительно может сократить ассортимент, если после налога товар перестанет быть конкурентоспособным. Но для крупных китайских площадок российский рынок достаточно значим, поэтому более вероятны пересмотр цен, логистики и маржинальности, а не массовый уход, считает основатель компании WEVED, эксперт в области внешнеэкономической деятельности, международной логистики и управления цепями поставок Мария Попова.

Риск серых схем при этом остается: чем больше разница между официальной и неофициальной стоимостью ввоза, тем выше стимул дробить отправления, искажать стоимость или менять канал поставки.

Мария Попова «Поэтому результат будет зависеть не только от ставки НДС, но и от обмена данными между маркетплейсами, ФНС и таможней.»

Что касается защиты потребителя, сам НДС не делает товар безопаснее и не гарантирует возврат денег.

Польза появится, если новое регулирование одновременно повысит идентифицируемость иностранного продавца, прослеживаемость товара и ответственность площадки. Тогда речь действительно будет идти не только о дополнительных налогах, но и о более прозрачных правилах трансграничной торговли, добавила Попова.