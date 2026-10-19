Депутат рассказал о праве пенсионеров на вычет по НДФЛ

Пенсионеры имеют право на налоговый вычет за покупку жилья, лечение, обучение и спорт при наличии доходов, облагаемых НДФЛ.

Пенсионеры с налогооблагаемым доходом могут оформить имущественные и социальные вычеты, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин. Поскольку страховые и государственные пенсии НДФЛ не облагаются, воспользоваться правом на возврат могут категории граждан, имевшие доход и уплачивавшие налог в соответствующий период.

При покупке жилья максимальный лимит расходов составляет 2 млн рублей, а по ипотечным процентам — до 3 млн рублей на один объект. Недавно прекратившие трудовую деятельность пенсионеры получают право перенести неиспользованный остаток вычета на три года, предшествующих году образования остатка. При появлении права и остатка в 2025 году при обращении в 2026 году возврат налога можно оформить за 2025, 2024, 2023 и 2022 годы.

Лимит социальных вычетов за лечение, лекарства, свое обучение и фитнес составляет 150 тыс. рублей в год для расходов начиная с 2024 года.

«Дорогостоящее лечение учитывают полностью, в справке клиники у него код 2. Спортивную организацию или предпринимателя проверьте в перечне на год оплаты», — отметил Говырин.

Он добавил, что пенсионер также имеет право на вычет за очную учебу внука, если над ним официально оформлена опека или попечительство.

По земельному налогу для пенсионеров предусмотрен налоговый вычет на шесть соток одного участка, который ФНС обычно применяет автоматически. Для получения вычетов по НДФЛ за прошедший период необходимо подать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы через личный кабинет налогоплательщика.