Отчетность за 9 месяцев: четыре курса для решения сложных задач

При подготовке отчетности за 9 месяцев возникают вопросы по НДС, расчету налогов, заполнению деклараций и проверке данных в 1С. Чтобы разобраться в сложных участках, необязательно проходить большое обучение по всем направлениям бухучета.

1. Квартальная налоговая отчетность

Курс «Квартальная налоговая отчетность» посвящен подготовке деклараций по НДС и налогу на прибыль, расчетов 6-НДФЛ и РСВ, формы ЕФС-1.

На практических уроках разбирают заполнение отчетов в 1С, проверку контрольных соотношений, исправление ошибок и работу с требованиями налоговой во время камеральной проверки.

2. НДС на УСН-2026

Курс «НДС на УСН-2026» поможет разобраться с расчетом НДС на упрощенке: от определения налоговых обязательств до заполнения декларации.

В программе — специальные ставки и освобождение от НДС, авансы и отгрузки, налоговые вычеты, переходящие договоры, счета-фактуры и книги покупок и продаж. Отдельное внимание уделено учету в 1С.

3. Главбух на УСН-2026: от учета и отчетности до 1С

Курс «Главбух на УСН-2026» охватывает основные участки работы на упрощенке: первичные документы, бухгалтерский и налоговый учет, доходы и расходы, КУДиР, основные средства и расчеты с сотрудниками.

В программе также есть разбор декларации по УСН с примерами заполнения в 1С, расчет НДФЛ и страховых взносов.

4. ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность

Курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» поможет связать учет хозяйственных операций с расчетом налогов и заполнением отчетных форм.

В программе — НДС, налог на прибыль, налог на имущество, бухгалтерская отчетность, а также 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1. Участники разбирают признание расходов, налоговые вычеты, восстановление НДС и контрольные соотношения. Есть практические примеры заполнения отчетности в 1С.

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