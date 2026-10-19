Чтобы получить вычет за лечение неработающей матери, справка должна быть оформлена на дочь

Налоговая служба разъяснила, может ли дочь получить вычет, если оплатила лечение матери-пенсионерки и как подтвердить расходы.

«Если пенсионерка не работает и живет только на пенсию, она сама не может вернуть налог, поскольку государственная пенсия не облагается НДФЛ», — пояснили налоговики.

Для получения вычета дочь должна:

быть налоговым резидентом РФ;

иметь доход, облагаемый НДФЛ.

Для подтверждения вычета с 2024 года необходимо представить справку об оплате медицинских услуг (КНД 1151156). Справка должна быть выписана на имя того, кто оплачивал лечение, то есть на дочь.