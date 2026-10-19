Чтобы получить вычет за лечение неработающей матери, справка должна быть оформлена на дочь
ФНС разъяснила, как дочери получить налоговый вычет за лечение матери-пенсионерки.
Налоговая служба разъяснила, может ли дочь получить вычет, если оплатила лечение матери-пенсионерки и как подтвердить расходы.
«Если пенсионерка не работает и живет только на пенсию, она сама не может вернуть налог, поскольку государственная пенсия не облагается НДФЛ», — пояснили налоговики.
Для получения вычета дочь должна:
быть налоговым резидентом РФ;
иметь доход, облагаемый НДФЛ.
Для подтверждения вычета с 2024 года необходимо представить справку об оплате медицинских услуг (КНД 1151156). Справка должна быть выписана на имя того, кто оплачивал лечение, то есть на дочь.