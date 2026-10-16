ФНС рассказала, кому придется доплатить НДФЛ за 2025 год

В налоговых уведомлениях за 2025 год у некоторых россиян появилась сумма НДФЛ к доплате. Причина — прогрессивная шкала налогообложения и перерасчет налога с учетом совокупного годового дохода.

С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Поэтому при формировании налоговых уведомлений в 2026 году ФНС учитывает доходы гражданина за весь предыдущий год. Доплата может возникнуть, если человек получал зарплату у нескольких работодателей или имел другие источники дохода, например сдавал недвижимость в аренду.

Работодатели удерживают НДФЛ с выплачиваемых ими доходов и не учитывают заработок сотрудника у других налоговых агентов. Поэтому по итогам года может выясниться, что часть дохода облагается по более высокой ставке.

Дополнительный НДФЛ также может возникнуть с процентов по банковским вкладам, если сумма процентного дохода за 2025 год превысила необлагаемый лимит в 210 тыс. рублей.

В налоговом уведомлении указывают источники доходов, примененные ставки и сумму налога к доплате.

Проверить расчет можно в личном кабинете налогоплательщика. Разъяснения о начислениях ФНС разместила в разделе, посвященном налоговым уведомлениям за 2026 год.