Налог на квартиру за 2025 год мог резко вырасти — ФНС объяснила причины

Россияне могут обнаружить в налоговых уведомлениях за 2025 год значительно увеличившуюся сумму налога на имущество. Это может быть связано с изменением кадастровой стоимости недвижимости, налоговых ставок или отменой местных льгот.

Налог на имущество физических лиц рассчитывается на основании сведений о недвижимости, которые ФНС получает из Росреестра.

Если сумма налога за 2025 год оказалась выше прошлогодней, причиной мог стать пересмотр кадастровой стоимости объекта. Например, она может измениться после уточнения характеристик недвижимости.

Кроме того, на размер платежа влияют ставки налога и льготы, установленные на местном уровне. Их изменение или отмена также могут привести к увеличению начислений. Если собственник считает, что кадастровая стоимость его квартиры, дома или другого объекта определена неправильно, необходимо обратиться за уточнением сведений в Росреестр.

После получения исправленных данных налоговая служба проведет перерасчет налога на имущество и установит новый срок его уплаты.

Проверить применяемые ставки и льготы можно через справочный сервис ФНС, указав соответствующий муниципалитет и налоговый период.