В Москве с 2027 года повысят пособия на 4,3%, а минимальную пенсию — до 28 580 рублей

С 1 января 2027 года социальные выплаты семьям с детьми, пожилым москвичам и людям с инвалидностью планируют проиндексировать на 4,3%. Минимальная пенсия неработающих пенсионеров с городской доплатой вырастет до 28 580 рублей в месяц.

О предстоящем повышении социальных выплат сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX. Индексация затронет пособия и выплаты семьям с детьми, москвичам старшего поколения и людям с инвалидностью. Размер повышения составит 4,3%.

Кроме того, с 1 января 2027 года минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров Москвы с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц.

Речь идет о размере пенсионного обеспечения с городской доплатой, а не об одинаковой сумме страховой пенсии для всех жителей столицы.

Ранее Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027–2029 годы. В нем предусмотрено финансирование 13 государственных программ, в том числе социальных обязательств города.