Работодателям введут лимит на размещение вакансий без дополнительной платы

Со 2 ноября 2026 года часть работодателей на «Авито Работе» начнет платить за публикацию вакансий сверх установленного лимита. Первые пять объявлений за 30 дней можно будет разместить без дополнительной платы, начиная с шестого — за деньги.

«Авито Работа» расширит применение профессионального плана на вакансии рабочих специальностей. С 2 ноября 2026 года новая модель заработает в тестовом режиме и затронет около 25% работодателей, размещающих такие объявления.

По новым правилам работодатели смогут публиковать до пяти вакансий в течение 30 дней без дополнительной платы за размещение. Начиная с шестой публикации потребуется оплата, размер которой будет зависеть от региона, профессии и формата занятости.

При этом действующая модель оплаты за отклики сохраняется. То есть бесплатное размещение первых пяти вакансий не отменяет расходов на отклики соискателей.

Профессиональный план будет действовать отдельно для двух категорий:

Разъездные специальности — курьеры, водители и операторы спецтехники. Для них новые правила применяются с сентября 2026 года.

Рабочие специальности — сотрудники складов, промышленности и торговли. Для них тестирование начнется 2 ноября.

В компании объяснили изменения необходимостью сократить количество повторяющихся и неактуальных вакансий, которые мешают соискателям находить подходящие предложения.

По данным «Авито Работы», за последние полгода количество контактов соискателей с работодателями на платформе выросло на 7%, а контактов, завершившихся договоренностью о собеседовании или выходе на работу, — на 10%.

При этом более 85% работодателей укладываются в установленный лимит публикаций или превышают его незначительно. Для крупных компаний основная часть расходов на платформе по-прежнему приходится на оплату откликов.

Работодатели также смогут выбрать альтернативный вариант — оплату за разовое размещение вакансии вместо профессионального плана.