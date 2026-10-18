МРОТ в России вырастет до 35 тысяч рублей к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда в России планируют повысить до 35 тыс. рублей к 2030 году. В 2027 году МРОТ составит 28,9 тыс. рублей, а дальнейшее увеличение уже предусмотрено проектом бюджета.

Правительство намерено выполнить поручение президента Владимира Путина об увеличении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина об увеличении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. Соответствующие темпы увеличения предусмотрены проектом бюджета», — заявил министр.

В 2027 году МРОТ составит 28,9 тыс. рублей. Таким образом, для достижения целевого показателя к 2030 году его необходимо будет увеличить еще на 6,1 тыс. рублей.

Напомним, в мае 2024 года президент поручил повышать минимальный размер оплаты труда опережающими темпами. К 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое по сравнению с уровнем, от которого рассчитывалась поставленная цель.

МРОТ устанавливает минимальную месячную зарплату для сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности. Его повышение также влияет на расчет отдельных социальных пособий.