ГАИ не получит права лишать водителей удостоверений с марта 2027

Информацию о расширении полномочий инспекторов опровергли в МВД. Лишить прав по-прежнему сможет только суд за грубые или систематические нарушения правил дорожного движения.

Сотрудники ГАИ не смогут самостоятельно лишать водителей прав с марта 2027 года, сообщили в пресс-службе МВД России. С этой даты вступают в силу новые правила медосвидетельствования, по которым медицинские заключения начнут оформлять в электронном виде и передавать из Единой государственной информационной системы здравоохранения напрямую в ведомство.

При обнаружении противопоказаний автовладельцу предоставят три месяца на прохождение внеочередного медосмотра. Если заболевания подтвердятся или гражданин уклонится от обследования, ГАИ прекратит право управления транспортом. При этом прекращение права не считается административным наказанием.

«Обращаем внимание, что прекращение права управления транспортным средством не означает лишения права управления транспортным средством. Возврат водительского удостоверения в данном случае производится после устранения факторов, выявленных в ходе медицинского освидетельствования», — подчеркнули в ведомстве.

Для восстановления права управления после устранения медицинских проблем сдавать теоретический экзамен не потребуется. Экзамен в ГАИ обязателен только при возврате прав после судебного лишения за нарушения ПДД.