Россиян не будут принудительно переводить на выплаты в цифровых рублях

Пенсии и зарплаты не будут перечислять в цифровых рублях без согласия. Новая форма национальной валюты остается добровольной альтернативой наличным и безналичным деньгам.

Начисление социальных выплат и заработных плат в цифровых рублях возможно только по инициативе самого человека. Об этом заявила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Цифровой кошелек не открывается автоматически, а операции по нему доступны исключительно по личному выбору гражданина.

Средства клиентов хранятся не на коммерческих банковских счетах, а на специальной платформе Банка России. Операции с цифровыми кошельками для физлиц остаются бесплатными и выполняются по правилам обычных безналичных переводов.

«Отдельно обращаю внимание, что открытие цифровых кошельков и их использование зависит от персональных предпочтений. Они не открываются автоматически, туда не могут "случайно" прийти какие-то выплаты, а банки не будут звонить с предложениями о переводах "в цифру"», — сказала Элеонора Кавшар.

Она добавила, что подобные звонки совершают исключительно мошенники.

Массовый запуск цифрового рубля в России начался 1 сентября 2026 года, когда крупные банки и торгово-сервисные предприятия начали открывать необходимую инфраструктуру. Новая технология ЦБ стала третьей формой национальной валюты и создана как дополнение к действующим формам расчетов.