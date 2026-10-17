Трамп решил не вводить 100% пошлины против импортеров российских нефти и газа

Президент США воспользовался правом вето в рамках закона об ужесточении санкций против России и не стал облагать пошлинами ключевых покупателей энергоресурсов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от применения 100-процентных пошлин в отношении главных покупателей российских энергоресурсов, следует из документа на сайте Белого дома. Пошлины были предусмотрены законом об ужесточении санкций в отношении РФ.

«В соответствии со статьей 115(а) закона Грэма я отказываюсь от применения пошлин, о которых говорится в статье 113», — указано в тексте документа.

Согласно статье 113 этого закона, американские власти должны были ввести пошлины размером до 100% в отношении пяти крупнейших стран, которые закупают российские нефть и газ. Принятое главой государства решение полностью освобождает импортеров от применения этих экономических ограничений.