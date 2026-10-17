РСПП обсуждает с Минфином и ЦБ механизм страхования бизнеса от военных рисков

Промышленники предлагают разработать законодательные нормы для страхования промышленных объектов от атаки дронов и военных действий. Рыночное страхование таких угроз невозможно без поддержки государства и ресурсов Национальной перестраховочной компании.

Российский союз промышленников и предпринимателей совместно с Центробанком и Минфином готовит новые законодательные нормы по страхованию промышленных объектов от военных рисков и воздушных атак. Об этом заявил главноуполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин. Для реализации механизма потребуется участие принадлежащей регулятору Российской национальной перестраховочной компании.

По словам Шохина, застраховать подобные угрозы исключительно на коммерческих условиях не получится из-за чрезмерной финансовой нагрузки на бизнес.

«Военные риски — это новый тип рисков, который учитывается в системе страхования. Надо их признавать терроризмом и так далее. То есть даже с точки зрения законодательной классификации нужно как-то вводить новые нормы. Но с другой стороны, по рынку эти риски не застрахуешь, они будут непомерным временем ложиться на компании», — пояснил он.

Единственным действующим перестраховщиком в стране остается Национальная перестраховочная компания. Для полноценной работы механизма защиты предприятий от повреждений и атак ЦБ потребуется оказать финансовую и правовую поддержку своей дочерней структуре.