Банки отправляют клиентов в МФО за займами под 200% годовых

Банки в сентябре 2026 года выдали 1,42 млн новых кредитных карт, а суммарный объем их лимитов снизился до 149,2 млрд рублей.

Выдача новых кредитных карт в сентябре 2026 года снизилась на 3,8% по сравнению с августом, а общий объем лимитов по ним упал на 9,3%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Главной причиной жесткого отбора заемщиков стала дорогая стоимость фондирования, из-за которой банки сокращают кредитные суммы и закладывают в условия риски невозврата. Также организации соблюдают жесткие требования ЦБ по макропруденциальным лимитам и не повышают лимиты клиентам с высокой долговой нагрузкой.

«Стоимость фондирования влияет на экономику карты: банк оплачивает привлеченные средства, тогда как клиент может пользоваться льготным периодом. Ожидаемые потери от невозврата, расходы на взыскание и требования к капиталу также закладываются в решение», — сказал руководитель практики сопровождения финтех исследовательского центра «АБП» Андрей Завертяев.

Отказывая клиентам в кредите из-за нормативов регулятора, банки все чаще предлагают заемщикам обратиться в свои дочерние микрофинансовые организации (МФО). Кроме того, конкуренцию кредитным картам составляют возобновляемые кредитные лимиты на микрофинансовом рынке, однако предельная стоимость кредита по ним превышает 200%.

Спад затрагивает весь розничный сегмент: в сентябре 2026 года банки выдали 4,05 млн всех видов кредитов, что на 1,8% меньше показателей августа. При этом регулятор не планирует смягчать требования к показателю долговой нагрузки или снижать ключевую ставку, поэтому аналитики не ждут разворота тренда до конца года.