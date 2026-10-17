Дефицит бензина 5%: Новак рассказал, как будут собираются спасать АЗС

На внутреннем рынке сохраняется напряженная ситуация с автомобильным бензином, однако показатели постепенно улучшаются. Для перекрытия нехватки топлива правительство привлекает импорт и переносит ремонты НПЗ.

Дефицит автомобильного бензина в России составляет порядка 5%, сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметила позитивную динамику и улучшение показателей на АЗС в регионах за последние недели.

Для стабилизации рынка власти увеличивают объемы нефтепереработки и меняют графики обслуживания предприятий.

«Мы проводим активную работу с тем, чтобы переносить ремонты нефтеперерабатывающих заводов "вправо". Также наши компании максимально увеличивают мощности производства и обеспечивают покрытие дефицита за счет импорта автомобильного бензина из других стран», — пояснил Новак.

Специальные ведомства контролируют ценообразование на розничных точках. Мониторингом стоимости топлива и пресечением завышения цен в ежедневном режиме занимаются Минэнерго и ФАС.

При необходимости Россия готова рассмотреть вопрос о дополнительных поставках топлива из стран Евразийского экономического союза. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что в стране уже выполнен полный комплекс мер для обеспечения внутреннего рынка.