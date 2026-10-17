В 2027 году россиян ждут сразу семь коротких рабочих недель

Правительство утвердило график переноса выходных дней, благодаря которому в 2027 году жителей страны ждут сразу семь сокращенных рабочих недель.

Согласно постановлению правительства, перенос праздничных дней сформирует удобные длинные выходные в разные сезоны 2027 года. В частности, субботу 2 января перенесут на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

В результате производственный календарь 2027 года порадует сокращенными неделями в феврале, марте, июне, ноябре и декабре, а в мае будет можно дважды уйти пораньше с работы.

На февральских праздниках будет три выходных дня подряд с последующей четырехдневной рабочей неделей. Аналогичные четырехдневки наступят в марте после празднования Международного женского дня, дважды в мае (с 4 по 7 и с 11 по 14 числа) и в июне.

В ноябре перед Днем народного единства предстоит отработать всего три дня — с 1 по 3 ноября, а завершит год четырехдневная рабочая неделя с 27 по 30 декабря.

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