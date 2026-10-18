Родители не смогут получить налоговый вычет за покупку линз и очков детям

Расходы на приобретение контактных линз и очков не подпадают под социальный налоговый вычет по НДФЛ. Получить компенсацию не получится ни по статье медицинских услуг, ни в рамках расходов на лекарства.

Социальный налоговый вычет за покупку очков и контактных линз не предоставляется, разъяснили представители ФНС. Указанные расходы не относятся к оплате медицинских услуг и не входят в официальный перечень, утвержденный постановлением правительства от 08.04.2020 № 458.

Налогоплательщики имеют право на социальный вычет по НДФЛ только в отношении медицинских услуг из правительственного перечня и лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом. Оптика и средства контактной коррекции зрения в эти категории не включены. Об этом сказано в сообществе ФНС во ВКонтакте.

Налоговое ведомство подчеркнуло, что подобные покупки нельзя заявить к вычету даже при наличии рецепта от врача. Законодательство ограничит возможность уменьшения налогооблагаемой базы строго теми позициями, которые явно прописаны в нормативных актах.