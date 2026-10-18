В заявлениях о налоговых льготах по имуществу будут новые коды

ФНС планирует обновить формы заявлений на получение льгот по транспортному, земельному и имущественному налогам организаций. Налогоплательщики смогут указывать дополнительные коды льгот, предусмотренные новыми поправками в НК.

Заявления о предоставлении льгот по транспортному, земельному и имущественному налогам организаций дополнят новыми кодами. Изменения также затронут электронные форматы документов и порядок заполнения декларации по налогу на имущество. Об этом сказано в проекте приказа ФНС.

В правила заполнения заявлений на льготы предлагают добавить код 40500 для автомобилей инвалидов и машин мощностью до 100 л. с., полученных через соцзащиту.

Для испытательных центров и полигонов, включенных в специальный перечень Минпромторга, вводятся коды 3021181 (по земельному налогу) и 2010348 (по налогу на имущество). Последний код также будет использоваться при заполнении декларации по налогу на имущество организаций.

Поправки подготовлены в связи с рассмотрением в Госдуме законопроекта № 617-9, расширяющего состав налоговых льгот. Напомним, организации не сдают декларации по транспортному и земельному налогам, а также по недвижимости, налоговая база по которой определяется по кадастровой стоимости, поэтому льготы по ним заявляются в отдельном порядке.