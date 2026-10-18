Мошенники начали продавать чужие штрихкоды от заказов на маркетплейсах под видом товаров со скидками

Злоумышленники получают QR- и штрихкоды на выдачу товаров и перепродают их через фейковые магазины в мессенджерах со скидками до 90%. Покупатели переводят деньги, но в пункте выдачи получают чужой заказ или вовсе остаются без посылки.

В Роскачестве рассказали, что мошенники стали перепродавать штрихкоды для получения товаров с маркетплейсов ничего не подозревающим покупателям. Для этого они создают в мессенджерах фейковые онлайн-магазины с якобы ликвидацией складов или акциями со скидками 70-90%. Вместо самого товара покупателю отправляют код для пункта выдачи заказов.

Код может оказаться поддельным, нерабочим или уже использованным. В большинстве случаев он ведет на чужую оплаченную посылку, которую выдают первому пришедшему человеку.

«Покупатель переводит деньги за код, приходит в пункт выдачи и забирает чужой заказ. Человек может искренне не знать об обмане, но он все равно становится участником серой схемы с возможными правовыми последствиями», — предупредил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Пункт выдачи заказов формально выполняет свои обязательства, выдавая товар по предоставленному коду. При разбирательствах со стороны настоящего получателя или службы безопасности маркетплейса претензии могут предъявить клиенту, который забрал чужую посылку.