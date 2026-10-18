Лимит налогового вычета на обучение могут поднять до 500 тысяч рублей

Максимальный размер социальных расходов на образование, с которого можно вернуть НДФЛ, следует увеличить до 500 тыс. рублей в год. С такой инициативой выступил депутат Каплан Панеш.

Лимит социального налогового вычета на собственное обучение нужно повысить со 150 тыс. до 500 тыс. рублей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его мнению, действующие параметры перестали соответствовать реальной стоимости образования, которая в 2026 году выросла в среднем на 10,7%, а в ведущих вузах — на 20-37%.

«При оплате обучения ребенка в размере 500 000 рублей семья может вернуть не более 14 300 рублей — менее 3% от суммы расходов. Предлагаю увеличить лимит социального вычета на образование до 500 000 рублей в год. При ставке НДФЛ 13% это позволит возвращать до 65 000 рублей, а для налогоплательщиков со ставкой 22% — до 110 000 рублей», — сказал парламентарий.

Отдельный лимит вычета на обучение каждого ребенка депутат предлагает поднять со 110 тыс. до 250 тыс. рублей. Кроме того, инициатива предусматривает введение ежегодной индексации вычетов пропорционально инфляции или росту цен на образовательные услуги.

Сейчас максимальная сумма общего социального вычета составляет 150 тыс. рублей, что дает возможность вернуть до 19,5 тыс. рублей налога при ставке 13%. Расходы на обучение детей ограничиваются планкой в 110 тыс. рублей на каждого ребенка с предельным возвратом 14,3 тыс. рублей.